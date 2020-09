Simone Palombi è uno dei calciatori in uscita in casa Lazio. Il classe '96 non rientra nei piani di Simone Inzaghi, e per questo il club capitolino sta cercando di piazzarlo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante biancoceleste potrebbe tornare in Serie B dopo l'esperienza dello scorso anno con la Cremonese (e negli anni precedenti con Lecce, Salernitana e Ternana). Il Pisa sta infatti sondando il terreno.