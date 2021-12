Sarri si accontenta di una Lazio così contro il Galatasaray, in una fredda notte di dicembre. Brutta, ma ordinata.: cosa deve aver visto di scenario, di orrenda possibilità lo sa solo lui nell'accozzaglia di certe figuracce di questa stagione.Sarri ha visto un baratro che noi abbiamo solo intuito. Ha visto alcuni universi possibili in cui ci ficcavamo in questo baratro e non ne uscivamo. Per questo perfino questo ordine brutto è un valore.fa scendere in campo il suo Galatasaray col chiaro intento di addormentare gli 11mila eroici presenti.E hanno impegnato la Lazio in una delle partite più brutte e sporche dell'anno, con un mezzo tiro in porta e tante belle speranze svanite. Va detto, loro avevano in testa le barricate,, niente di che, senza idee. Una gara che doveva essere decisiva per evitare sedicesimi di ferro contro squadre da Champions è evaporata nella nuvoletta di fatica a trovarsi di un Immobile a mezzo servizio, una Lazio a cui manca l'ultimo passaggio e pure il penultimo, con alcuni singoli sotto il 6, altri benino (ancora bene ZaccagniPerché forse sono big a Roma, ma non lo sono ancora del tutto.O forse non lo sono proprio. O almeno, nella notte fredda di dicembre in cui la Lazio si è imbruttita contro un, i big non hanno fatto quello per cui abbiamo pensato e li abbiamo chiamati i pezzi grossi, i pezzi forti.Qualcuno è stato in campo tutta la partita a passarla all'indietro, altri sono entrati in campo per fare la stessa cosa (o ciabattare fuori una pseudo occasione). In una notte in cui a Roma tutte le luminarie natalizie si riflettono nelle pozzanghere di lunghe piogge, le luci di questaPoteva essere una notte di calcio, è stata una lezione di noia.Sembra il titolo di un romanzo di un autore da Premio Bancarella, ma la Lezione di noia turca è stata duplice: la Lazio deve trovare la capacità di disinnescare le squadre che si chiudono bene, che non ti vogliono fare giocare.. Serve di più, serve il tocco del genio, servono giocatori efficaci, serve dare a Sarri qualcosa di meglio perfinoSarri ok l'ordine, ma trova il modo di tirare fuori qualcosa. Dategli gente che abbia voglia di andare oltre l'ordine. E lo stesso mister deve darci qualcosa di più di questo noioso brodino. Dategli un buco nero di disordine primordiale che faccia saltare il banco, che risucchi queste barricate stantie, ma anche certe nostre resistenze, certi borbottii, certi nostri nervosismi impazienti.che siamo disposti ad aspettare, purché non ci sloghi la mascella a forza di sbadigli.Aggiungo: la lezione turca è duplice. La regala, una bella lezione, di nuovo. Il calcio vero è questo: paura di nessuno, nella rogna di un turno in più contro big da Champions alcuni vedrebbero un fastidio o una iattura, Sarri vede un'opportunità e una notte da sogno. E mi sta bene. Io vedo invece una delle squadre in Europa che gioca peggio della Lazio di ieri sera. Una lezione vera di mentalità o una certa cinica voglia di ritrovarci ad annoiarci tutti insieme?