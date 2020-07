Qualcuno ci dovrà raccontare che cosa è successo durante il lockdown della Lazio.Qualcuno dovrà dirci con quali criteri è stata costruita la panchina di questa squadra:Questa è una squadra che ha dovuto sacrificare sull'altare del campionato l'Europa League, e questo era già un sintomo evidente di un mercato corto, cortissimo. Qualcuno ci dovrà spiegare i 10 milioni spesi per Vavro, le uscite mancate di Strakosha che stanno diventando una specie di abitudine cattiva, tipo uno spiffero.ha sbagliato tutto quello che poteva, compresi passaggi da terza elementare. Sul primo gol del Sassuolo ha provato qualcosa che assomigliava più a Gollum che ad un numero sul pallone.Non prende più la porta, semplicemente. Lui che la prendeva sempre, ora manco col binocolo la vede. E non ha cambi, ovviamente.E dall'altra parte un convento di Clarisse recitava un rosario sulla pia salma di una squadra che fu bella, ed è un. Tutto da disfare? Ma no, in memoria della bella Lazio che fuQualcuno ce lo può spiegare? Inzaghi che ha già alzato bandiera bianca, il piccato Tare, Lotito no, dai, che doveva fare di più. Certo, se avesse saputo, magari si sarebbe speso meno. Ma qualcuno, magari tra 20 anni, magari tipo Lazioleaks, una gola profonda, qualcuno ce lo spiegherà, come si fa a trasformare una squadra da Scudetto in una con la media-punti da Serie B? P.s. prendersela con la famiglia di Immobile o insultarlo in privato è veramente una cosa oscena. Questa è umanità di bassa lega, ma bisogna dirlo con forza: fa schifo.