Di certo il 19 agosto non è stato un giorno qualunqueQualcuno mi ha detto "questo è il giorno in cui una delle due squadre romane", per dirla alla romana. Ovvero un abbaglio. Qualcuno mi ha detto:(tranne Kamenovic, per lasciare aperte tutte le strade - che portano ad un extra tipo Kostic).. Qualcuno mi ha detto già in campo. Il 19 agosto è stato il giorno che sul Lazio Twitter passerà alla storia come. Ovvero, sempre alla romana, il giorno in cui il nostro Claudio ha tirato fuori il portafogli e l'ha sventagliato sul tavolo di un mercato fermo, congelato, sbloccando gli acquisti fatti a poche ore dal gong definitivo. Il tutto, udite udite, spendendo sul mercato meno di 6 milioni. Eppur si muove, questo mercato.Il giorno della Portafojata a Roma fa caldo, tanto caldo, ma la città è splendida e semideserta: per questo forse Pedro ha deciso di rimanere, cambiando solo casacca. S, E ALLORA SELMOSSON, direbbe mio nonno). Il giorno in cui la Lazio annuncia il suo numero 9, l'ex giallorosso Pedro. Tra polemiche, qualche lacrima, qualche persona felice, qualcuna no, è la vita, a caval donato non si guarda in bocca. Avrà fatto meglio, nel frattempo, da par suo, si è subito allenato con la Lazio, ed è già in formazione, o quasi.Pedro alla Lazio, un anno dopo. Prima del suo approdo alla Roma, era stato accostato proprio alla squadra di Lotito e Tare. Nulla di fatto, un ottimo avvio di stagione alla Roma, poi problemi su problemi. Sarri ne ha parlato così bene che viene voglia da chiedersi cosa veda in lui che Mourinho non vede. Sarri ne ha parlato così tanto bene che si tratta del suo secondo fedelissimo arrivato a Roma, dopo Hysaj.E non è finita qui. Ah, aspettate, la mia su Pedro: mi faceva impazzire, ora non so. Mi limito a fidarmi di Sarri.Non è finita qui, perché in questo giorno fausto Lotito ha fatto qualcosa che nessuno si aspettava: un oscuro comunicato ha annunciato la fine del blocco dei tesseramenti. La Lazio può finalmente tesserare tutti, saranno tutti pronti contro l'Empoli (tranne Kamenovic).. Un altro esterno (pare Kostic, e allora adieu Kamenovic) o altri nomi, e Basic. Se dovessero arrivare tutti, bma anche più gratificanti dell'era Lotito. Anche per lui: ha speso poco - per ora - e ha ottenuto un bel gruzzoletto diNon tanto gratificante per la caratura dei giocatori, quella la valuteremo poi, quanto per la voglia di dare soddisfazione al proprio tecnico. Se tutto dovesse andare come sembra, come si sta delineando, secondo queste previsioni, sarebbe un vero atto di fede nel Sarrismo.