Dopo Spezia-Venezia, il secondo match del sabato della 31esima giornata di Serie A è quello che vede di fronte. La squadra die quella disi affrontano allo stadio Olimpico di Roma, con il palio punti importanti per le reciproche speranze di restare in corsa per un posto in Europa League. Per quanto riguarda, che in 9 occasioni sono usciti con i tre punti. In 5 partite invece è arrivata una vittoria del Sassuolo, mentre sono solo 3 le partite terminate in pareggio. Da notare per chedisputati. Oggi tutti in campo alle 18,Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile Zaccagni.Sassuolo (4-2-3-1) Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Henrique; Defrel, Raspadori, Traore; Scamacca