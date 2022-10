, quasi nessuno riusciva nemmeno ad immaginare una serata così:, la stende senza manco un attimo di tremore, un tiro pericoloso, un'azione avversaria degna di questa nome. E lo fa senza l'attaccante più forte, il giocatore più rappresentativo e che garantisce carrellate di gol ogni anno.Ora, guardate i vostri Fantacalcio senza Immobile, e ditemi in totale sincerità che questa non èSenza, ma ilè la settimana lunga: senza turno infrasettimanale la Lazio diventa una corazzata. Parte a razzo, mette le cose in chiaro, va subito avanti. Ma non è tanto il gol di vantaggio, o il raddoppio, a certificare un predominio assoluto. A guardare le statistiche, è una roba folle, da categorie diverse. Non solo: la Lazio si toglie il problema di sostituire Immobile semplicementecon un, e in generale giocandosela alla perfezione. Non era una gara senza Immobile, ma anche una gara senza Atalanta: i nerazzurri sono stati annichiliti sul fisico, il loro cavallo di battaglia, hanno subito tutto della Lazio, comprese delle uscite palla sontuose, una serie di azioni da manuale di Sarri.E arriviamo al vero nodo: mi spiace dirvi che, alla fine, l'avevo detto,Tutto Sarri: le sue idee e le sue intuizioni dovevano per l'ennesima volta certificarci che vale la sua fame, la passione dei tifosi per lui, la difesa oltranza anche nei momenti di difficoltà.Il gol di Zaccagni premia due bei movimenti, il suo e quello di Pedro, ma in realtà è semplice. Semplice perché nasce da una serie di idee intelligenti, da una serie di movimenti studiati, da quello che bisognerebbe chiamare la pappa dell'allenatore, il suo tocco, il suo raggio di influenza.. E la Lazio gira come un orologio, sincronizzato alla perfezione col battito del palleggio e con le intuizioni dei singoli. Sarri ha umiliato Gasperini non solo perché i suoi sono fedelissimi, e perché si stanno appassionando alla sua narrazione, a questa persona, alle sue idee.Senza Immobile fino al 2023, non ci saranno solo gare dominate, certo. Chi cercava però una risposta concreta, eccola.. La fase difensiva, che faceva acqua da tutte le parti, è diventata centrale, cruciale nello svolgimento dell'intera partita.ci ha pensato Sarri, con la complicità della fede e del rendimento di tutta la squadra. Con questa fede la Lazio può arrivare al 2023, ma non ditelo alle altre concorrenti.