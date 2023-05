Una giornata di sole, di lacrime, di festa, di rabbie e frustrazioni e grandi giocate e grandi sciocchezze: contro la Cremonese non è stata una semplice partita di fine stagione, l'ultima in casa, ma la partita da Lazio in tutto e per tutto.Una summa e una sintesi, e noi con quel cavolo di cuore che ogni volta ci dice che basta, e quando la Cremonese pareggia comunque amplia quel divario tra noi e la santità,e quando Klose, Candreva, il 26 maggio viene festeggiato amplia quel divario tra noi e il resto di Roma, tra noi e il mondo, quel divario che rende questo popolo unico. Un divario che certi gesti, certi brutti addii, hanno acuito, tra popolo e dirigenza.Contro la Cremonese alla fine esce tutto quello che fa bene e male questa Lazio:, è una squadra che nei momenti caldi ha tirato fuori cose fritte, impensabili, incredibili, e ha buttato in un tombino e poi ripreso partite contro ogni razionalità.lo stesso spogliatoio di pazzi, incerti, appassionati cretini che questo popolo ha imparato ad amare, ha imparato ad adorare, e sente come cose di famiglia. Luis Alberto e Milinkovic: mio padre e mio padre, direbbe un teenager. Sono loro i simboli di una squadra folle, di suola e leggerezza e scemenze e cose totalmente fuori misura: una compagnia di sbandati militanti di un piano folle, rivoluzionati da un allenatore pretenzioso, quadrato, profeta di un gioco di simmetrie applicate, estetismi geometrici e pretese di grandezza.finché la rivoluzione non verrà totalmente appoggiata in tutti i suoi nomi dalla società questo passerà al convento, ma è anche la stessa squadra che, mezza moribonda, mezza stanca, mezza cotta l'ha voluta vincere, e l'ha voluta vincere per questo popolo.Ci hanno creduto tutti, in questo progetto. C'erano le vedove, i partigiani del ds, i partigiani di quel giocatore o di quell'ex allenatore, però alla fine tutti e tutte si sono lasciati e lasciate affascinare da poche parole, tanto lavoro, tanta applicazioni, risultati e soprattutto bellezza. Ci hanno creduto, e hanno voluto omaggiare questo tecnico e questo gruppo nel giorno di una grande festa:di un progetto che sembra aver messo finalmente radici, basi, fondamenta. Questo popolo ha voluto Sarri, lo ha aspettato, lo ha adorato, lo ha seguito, e si è trascinato dietro poi la squadra, e quelli che erano più lontani da questo mister sono diventati i protagonisti di una stagione straordinaria. Ha ragione Sarri: questo è un miracolo, e chi diceva altro lo diceva per creare divisioni, malumori, aspettative.Il popolo ama Sarri, e da tempo non ama altri, specialmente alcuni dirigenti. E il popolo certe cose le sente:La festa del 26 maggio è stata emozionante, e alcuni di questi giocatori, veterani di mille battaglie, ai miei occhi 10 anni dopo sembrano gli stessi, come quando si incontra un amico di quelli intimi, connessi davvero nel profondo, che alla fine sembrano non cambiare mai. IMa quella squadra, quella partita dopo tanti anni hanno ancora un senso, ancor di più in giorni strani, con alcuni di noi piuttosto tesi per altrui partite. Non sarà la nostra notte, non curatevi di loro.E da quella fascia sinistra, al fischio finale, Stefan Radu ha pianto tra le braccia di Romagnoli, tra le braccia nostre. Si potrebbero scrivere libri sul boss, su come questo strano giocatore abbia scavato familiarità, passione, affetto, famiglia tra noi e lui. Ma l'abbiamo abbracciato tutti e tutte, e questo basta.