Un favore o uno sgarbo a Lotito? Tutti e due, forse. Sarò un po' Lotitocentrico, ma mi appassiona la costruzione politica in Lega, la loro litigiosità, il loro trovare sempre mezzi e mezzucci per farsi male, facendo del bene alle proprie casse.: la trattativa sindacale ad oltranza con Assocalciatori. Una delle grandi passioni di Lotito: la controversia, la polemica, il braccio di ferro. Quanto li ama, nulla gli dà più adrenalina. Con l'accordo con i calciatori Agnelli ha ottenuto due risultati politici importanti:colpevolmente ferma nella posizione di "aspettiamo di vedere se ricomincia". Con 90 milioni risparmiati, la Juve ha messo la prima pietra per la strada dello stop al campionato. Che forse non importa a nessuno a livello ludico, ma dovrebbe interessare a livello economico-aziendale.Tommasi si è dato un gran da fare per dire di non essere stato scavalcato (scusatio non petita),. Certo, faccio una fatica enorme a pensare che Chiellini, capitano della Juventus, abbia uno o due pensieri diversi o fuori dalla linea programmatica bianconera o di Agnelli. È il capitano, nessuno di più organico di lui: Agnelli chiamò. Rispose: Sì!. Cristiano Ronaldo? Oltre ad essere "Re Mida in mezzo alle genti" o qualche santificazione del genere, non ha nemmeno protestato: prego,Hanno fatto un doppio favore ad Agnelli, ad maiora e ci rivediamo poi a fine carriera.Non politico, ma nei fatti. Fatico a vedere il favore al calcio in generale sbandierato dai lancieri della stampa bianconera: quei 90 milioni non saranno devoluti per sostenere le società in Lega Pro o ancora più in basso, state sereni.Un gesto di responsabilità, ma attenzione alle parole: non verso il calcio, ma verso le casse bianconere. Non fate confusione, dai: o forse a furia di cantare in coro le lodi del grande Rinascimento Juventus ora risulta difficile fare altro se non applaudire. È un'italica abitudine: quando passava il generale romano, tutti gli dicevano che doveva morire, perché non si insuperbisse.In casa Lazio sono sicuro che la responsabilità sarà identica, probabilmente: è un sacrificio che molte squadre vorranno richiedere ai giocatori. Certo, le soluzioni richieste potevano essere altre, unitarie, convinte.Però c'è gente a cui piace tantissimo questa cosa:apprezzano sempre questo genere di atteggiamenti da parte dei sottoposti. Che piacciono tanto, per consonanza di amorosi sensi, a tutti quelli che si spellano sempre le mani ad applaudire. Per sicurezza comincio pure io, non si sa mai.