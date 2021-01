Mi triggera di più la Lazio o mi rende orgoglioso perché non si è fatta schiacciare? I dettagli, la Lazio sbaglia i dettagli, e un po' dobbiamo ringraziare il signor Tare, Igli, direttore sportivo della Società Sportiva Lazio, di tutto lo spettacolo e l'orrore che abbiamo visto in Atalanta-Lazio. In effetti è un po' il doppio respiro del suo mercato, tra grandissimi colpi ed errori annunciati.Questo è un fatto: il suo arrivo alla Lazio lo considero un errore, sempre pensato che avesse testa sbagliata, che la sua cessione sia stata un mezzo miracolo di mercato. Sempre pensato che non sia un giocatore da Lazio. E probabilmente ancora non lo è. Ma attenzione. Voglio però dire una cosa: ho apprezzato da morire il suo post nel post partita. Si è accollato tutto, dimostrando umiltà e senso di responsabilità. Una partita orrenda può capitare, la testa umile però può trasformare i giocatori. I dettagli fanno la differenza, sul mercato, negli obiettivi, nelle partite ad alta tensione, quelle che contano. La testa fa la differenza, e Hoedt mi ha dato una lezione. Ho cancellato 5-6 righe in cui lo asfaltavo, non solo perché sono un balordo sentimentale (cribbio, se lo sono), ma anche perché ho un debole per l'umiltá. Ne parlano in tanti, pochi ce l'hanno davvero. E Hoedt ne ha dato prova. Certo, dovrà farsi perdonare: oggi miSiccome in preda alla rabbia si ragiona male voglio prima portarvi sulla terra ferma delle cose positive,che prima avevo criticato - mea culpa - sta dimostrando che, come ariete, di valere. Palla a terra difende bene il pallone ma fa praticamente solo quello, e di piede ha rapidità di esecuzione ma capacità balistiche dubbie.Certo, nel finale sparacchia malamente alto, certo è lui a segnare il primo gol dell'Atalanta. Ma dà segnali importanti, quelli che ci servono da lui. Quelli che non dà Hoedt.: l'eterno, che si inventa, e le serenate col pallone di(sempre portato da Tare eh, sia chiaro) , che si accende e lo tocca con la delicatezza di un amante. Ok, abbiamo finito con le cose positive, posso sfogarmi?Non so bene cosa midi più: cioè non so bene cosa mi faccia scattare più la rabbia (lo spiego per chi non sappia questo linguaggio giovanile). Non se mi triggera più il modo orrendo in cui la Lazio si difende su angolo, gli orrendi avvitamenti dei difensori, il loro annaspare.