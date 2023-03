Il derby vinto dallaavrebbe migliaia di sottotemi, visi, facce folli di difensori paranoici,, le chiacchiere di una città millenaria intera.avrebbe il volto beffardo di Zaccagni (ve lo ricordate, come saltava Zaniolo sul pulman), i bisticci e le tensioni, le mani addosso e i capannelli intorno all'arbitro.(decisivo andata-ritorno, manco Haaland) o la smorfia del grande exche, ebbro di doppi passi, mima il triplice fischio a pochi secondi dalla fine. Potrebbe essere il derby dei “felici pochi” citati dalla coreografia della Nord, o le risse,, vivo e vegeto nelle facce dei suoi nonostante sia in tribuna. Potrebbe avere molti visi, ma per me il derby ha il volto diNon mi piace farne una lotta di classe, o di filosofie, ma piazzare un pullman davanti alla porta come già successo a San Sebastian non è sempre una buona idea,. Mi sembra scontato dire che Ibanez mette la partita in discesa, ma Mourinho fa lo stesso.Forse il piano gara prevedeva il calo Lazio nella ripresa (anche se in Olanda non mi sembra si siano molto affaticati), forse il piano era sfruttare al meglio calci piazzati e folate offensive.era far innervosire i big della Lazio e far scattare tutto quel processo di mini-risse, proteste con l’arbitro e gestualità eclatanti e urlanti che fanno della Roma una squadra caravaggesca, cupa, rissosa, Death Note.Ok, Sarri l’aveva ingabbiato per bene, ma al ritorno in campo non vedere il giocatore più forte giallorosso è un assist pazzesco per il morale della Lazio, e in generale per come si mette la partita. Il risultato è che Belotti resta molto solo, e la Lazio fa quello che sa fare la Lazio.Vorrei dirvi, a favore di meme, che Ibanez ci ha regalato il derby, e di certo ha un ruolo decisivo., quel tipo di genoma risultatistico e un po’ retrò (molto 2007) che preferisce il difensore in più, i kili alla tecnica, una certa idea di calcio al possesso palla e al divertimento. Secondo me per Mou non è grave aver declassato i suoi a squadra difensivista, aver abbacchiato mister Colosseo quadrato Dybala o aver messo Matic per recuperarla.. So che questo suonerà eretico alle orecchie sensibili ora causa urlo della Nord dei cugini d’oltreTevere, ma lo dirò:Al netto e con la premessa che questa giornata di campionato è transitoria, di passaggio, e che metro dopo metro bisognerà conquistare questa Champions League,. Un macro-passo in avanti di Sarri ed i suoi, in una giornata in cui perdono tutte:Si avvicina la Juve, che pur con il -15 punti non è così lontana come sembra. Non mi piace commentare Lazio-Roma solo perché è derby,per questo per me è lui il vero volto di questa vittoria. Seconda miglior difesa, Casale Romagnoli, ma in generale tutto l'atteggiamento, hanno costruito una squadra che regge l'attrito avversario, regge gli assalti, sa difendere senza entrare nel panico.Suho già detto: lapalissiano che non sia Immobile, altrettanto chiaro che, in questo contesto davvero complesso, ci sta mettendo molto del suo. Disponibilità, intelligenza quando può, grande tecnica e facilità di puntare l’uomo: non è un 9, è evidente dalla sua azione personale conclusa malamente, ma è un giocatore e un uomo che sta andando oltre i suoi normali compiti e le sue consegne, è andato oltre la comfort zone del suo ruolo, si è preso calcioni e non si è tirato indietro.simbolo di come ci si possa sentir parte di qualcosa di più grande.Ci sarebbe un tema comunicativo: a due giorni dal derbyha deciso di regalarci ulteriori motivazioni post Conference. Un timing cheA due giorni dal derby ci si mangiano le unghie, nobilissima arte ansiosa, piuttosto che dire qualsiasi cosa che potrebbe essere usata contro.Poi ci sarebbe un tema comunicativo in campo:, a metà tra isterismo, sensazione continua di un furto clamoroso, sempiterno siparietto. Sui palloni spesso i giocatori della Roma sono arrivati secondi, sull’arbitro mai.La vince Sarri perché è Sarri: perché gioca per giocare, perché vuole che i suoi palleggino in faccia all’avversario, p. Il gioco monolitico di Sarri, i suoi palleggiatori raffinati, i Luis Alberto e i Pedro e i Milinkovic tuttiPer me è lui il volto del derby non perché non dorme prima della partita, perché si sta affezionando.E il solito lo sappiamo: la solita Europa League, i soliti giovedì neri. Qualcosa di insolito e diverso.. E Sarri non è un pullman. E Sarri non è rissosi tipi da osteria. Sarri è quel palleggio vicino, tra due centrocampisti che fanno girare il pallone, le idee, la testa.Sarri non direbbe quelle cose prima di un derby, Sarri non è Mourinho, è tutta qui la partita Lazio-Roma.