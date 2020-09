Aiutate questalo ha chiesto urbi et orbi, prima di indulgere in un sorriso fraterno nei confronti del vittoriosodagli Allievi alla Primavera, una volta ricordo eravamo in un albergo di Milano (noi per la Coppa Italia contro l'Inter, con la Primavera). Ricordo che parlarono a lungo di calcio, e Filippo mi impressionò: studiava in maniera maniacale il settore giovanile, ragazzo per ragazzo. Simone non aveva bisogno di impressionarmi: chiunque ci lavora farebbe qualsiasi cosa per lui. Che ora siamo in Serie A tutti e due è giusto, bello, e un premio meritato anche per i genitori, essenziali, solidi e partecipi eMa al di là di questa parentesi di famiglia, Inzaghi ieri ha dimostrato di saper ripartire dal gioco, dalle idee,Sembrava la tesi di Pirlo, di certo il nostro l'avrà ricopiato da quel distillato di originale sapienza (non viceversa, non sia mai che disturbiamo la narrazione del Maestro in barba e cravatta). Contro un Cagliari molto simile alla Samp sempre del DiFra - non fortunata come coincidenza - serviva una prestazione seria, e serietà si è vista. Servivano certezze e risposte, le solite, da Immobile e soci.Ma questo nostro allenatore, Simone Inzaghi ha messo subito dentro i nuovi acquisti, frutti avari di un raccolto per ora scarno. B, super mobile e dinamico (pregevole per tunnel e kilometri). Ora però tocca alla società: credo che Inzaghi davvero non sappia più come dirlo. E mi rivolgo agli Immortali di Lotito, la sua guardia eterna: qui nessuno mette in dubbio che l'ambiente debba andare dalla stessa parte, remare insiemE lo dico anche ai tifosi con cui parlo spesso anche sui social: questo è sacrosanto.Ieri la Lazio doveva mettere nuova intensità, e ha inserito i due nuovi acquisti. Ma se avesse dovuto recuperare, al netto di Caicedo le prospettive offensive sarebbero state poche.Inzaghi non li ha, quei 5 da mettere per innalzare il tasso offensivo. Serve un Sanchez, un colpo grosso, qualcuno che ci dia un sacrosanto entuasiasmo.Ma lasciatemi dire:Sono chiare, hanno due soli destinatari:. A loro dobbiamo chiedere un altro sforzo, una tensione positiva, un ulteriore assalto. Questa squadra ne ha bisogno, questi ragazzi vanno aiutati.Perché in campo dobbiamo sempre frustarli negli 11 e poi fare la fine della Fiorentina appena iniziamo a fare cambi? Noi non siamo la Fiorentina: siamo in Champions meritiamo di meglio.Facciamolo per le incursioni a velocità folle di Lazzari e per Marusic che si prende la copertina in un ruolo non suo, per la suola di Milinkovic e i lanci paesaggistici di Luis Alberto. Facciamolo per Acerbi e la crescita di Patric, per Immobile che ogni volta che sembra fuori fase poi segna.è stato un signore, il mancato rinnovo sarebbe colpa dei troppi impegni di Lotito. Aiutate Inzaghi, ora. Questo messaggio è un ultimatum, o un penutimatum a Lotito:Poco importa - Inzaghi non fa questo - che sul piatto ci sia il rinnovo: contano loro, i ragazzi.E per il rinnovo, magicamente, una slot sul calendario vedrete che si troverà. Aiutate la Lazio, dobbiamo chiederlo tutti. E poi, dopo il 5 ottobre, qualunque sia il raccolto,È il nostro, sono le nostre partite, le nostre vite da Champions, frenetiche ogni 3 giorni con quel chiodo fisso, quell'appuntamento indimenticabile, quel calcio e quel gol che sa tornare sempre appassionante come la prima volta.Non sia mai, che alla fine di questo mercato storico e unico del nostro ritorno in Champions, dobbiamo dirci l'un l'altro e al mister, alla De Gregori: