Ciro Immobile, attaccante della Lazio, parla a Sky Sport dopo la vittoria contro il Cagliari: "Non so dove metterci nella griglia di partenza e neanche mi interessa: si può migliorare la scorsa stagione, che è stata eccezionale. L'anno scorso non eravamo inizialmente tra le prime quattro, poi prima del lockdown eravamo secondi a un punto dalla vetta. Bisogna soltanto fare bene in campo e non pensare a quello che succederà fino a fine mercato. Il gol? Questo gol ha un valore importante in un momento delicato della partita, serviva chiuderla. Sono contento per la prestazione della squadra, incredibile nonostante le difficoltà. Oggi abbiamo dimostrato che siamo ancora quel gruppo compatto che può fare bene. Sono arrivati giocatori che ci daranno una mano in campo e nello spogliatoio, il gruppo è il solito e le motivazioni non mancano".