Il calcio, come la vita, tutto è strano no?, una settimana di fiele, di paginate comprate sui giornali.. La Lazio fa, disfa, ri-disfa, disfa per tre volte, il gallo canta tre volte ma i 3 punti tornano a Roma con Sarri e i suoi.che serve, quella dei minuti finali.Maurizioci mette del suo: la Lazio che mette in campo lo tradisce. Primadecide di non intervenire,di nuovo ribadisce che no, non è un bel finale di stagione, i suoi difetti sembrano macroscopici, e la sua incapacità di reggere un momento di evidente preoccupazione (sul futuro, per esempio) si fa cristallinaE fu sera e fu mattina, la Lazio si fa male di nuovo, masochista. Non ci sta la squadra di Sarri e tiene il gioco in mano, si fa vedere, ci prova in tutti i modi, e Immobile la pareggia, di nuovo in connessione profonda conc, che si inventa un calcio di rigore palleggiando in area come noi avremmo difficoltà a fare in contesti di certo meno complicati e trafficati.Se vi sembra poco, è il calcio che non vi interessa più di tanto.Ma questa squadra, col pareggio non può starsene tranquilla: un duetto folle traconsegna ad Agudelo il più facile dei raddoppia, e la Lazio per la seconda volta si fa del male da sola, ma in realtà è l'ennesima., che gli scorre nelle vene, che gli incrina le vertebre in una brutta copia perenne della sua stessa capacità di vincere, di attrarre, di fare cose belle. Ogni azione, reazione negativa. E fu sera e fu mattina, la Lazio è di nuovo sotto.- ma via via sempre più stanco e poco reattivo - e Sarri ribalta la Lazio con l'ingresso in campo di Luis Alberto. Lo spagnolo fa cose semplici e cose difficili con la stessa olimpica calma, con la stessa serena noncuranza. E dipinge per Milinkovic un pallone profondo che il nostro addomestica, dopo aver aperto lo sportello addosso al suo marcatore ed è pareggio di nuovo.: anche quando il pacchetto arretrato si macchia dell'ennesimo orrore, è sempre lo spagnolo che sembra poter regalare la serenità dei forti.- prima fortunato sul gol, poi sfortunato sul palo successivo - che si conferma uno dei più positivi di quest'annata balorda.Il calcio, come la vita, è strano no? Alla fine la decide lui (su Twitter dicono in fuorigioco, e sarebbe ancora più strano). Nella partita del masochismo, era scontato che la decidesse Francesco Acerbi, che di questa skill sembra essere pieno zeppo. Segna, azzittisce i tifosi. Fa una cavolata, ride, si compra una pagina di giornale per chiedere scusa dicendo di avere ragione. Segna un gol decisivo, ha la possibilità di ringraziare i tifosi andando a sdraiarsi sotto di loro, va dall'altra parte e niente, a fine partita continua a fare l'agnello sacrificale. Non si può fare pace, se non si vuole.Fare pace con questa Lazio è più facile se si vince alla fine, ma è l'ennesima partita in cui ci facciamo male da soli. Promemoria per il futuro: il calcio è strano, la vita è strana, sarebbe ancora più strano ritrovarsi con alcune di queste facce qui, a