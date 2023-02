Dal secondo posto in classifica, dopo la vittoria sul Monza, al sesto in meno di due mesi. Questo il crollo della Lazio descritto dal Corriere della Sera, che sottolinea come nelle ultime otto gare i biancocelesti hanno avuto una media da retrocessione.



La sosta per i Mondiali evidentemente ha fatto male agli uomini di Sarri, che fino a novembre stavano sorprendendo per l'ottimo rendimento. Da gennaio sono arrivate invece solo due vittorie in campionato, contro Sassuolo e Milan, tre pareggi, tutti con rimonte subite, e due sconfitte. 9 punti che valgono un piazzamento parziale in questo periodo al 12° posto. Il tutto aggravato dalla consapevolezza che senza la penalizzazione della Juventus in realtà i capitolini sarebbero settimi in A. Cioè fuori da tutte le coppe europee (al netto della vincitrice della Coppa Italia), altro che Champions League.