E' stato allenato da Massimiliano Allegri a Cagliari e proprio contro la Juventus scrisse una pagina di storia. Era la stagione 2004/2005 edCosì in esclusiva a IlBianconero ha ricordato quel momento: "Un bel ricordo di quelle partite, andavamo ad incontrare una Juve con grandi campioni, era allenata da Capello. Riuscire a giocare in uno stadio del genere e fare una tripletta, non me lo ero neanche sognato all'inizio, bella emozione, da ricordare".