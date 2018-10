Le possibilità che Manuel Lazzari possa arrivare al Torino a gennaio sono sempre di meno. Il terzino destro è un obiettivo di mercato della società granata da diverso tempo, ma la Spal non sembra intenzionata a cederlo a metà stagione, visto che considera il giocatore un elemento importante per raggiungere l'obiettivo della salvezza.



Per questo motivo la trattativa tra il club granata e quello biancoazzurro slitterà di qualche mese, quando l'attuale campionato sarà finito. Il Torino, per riuscire a battere la concorrenza che c'è su Lazzari, cercherà di fare leva sui buoni rapporti con intercorrono tra i dirigente delle due società..