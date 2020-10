Dopo la buona performance nell'amichevole di ieri sera con la maglia dell'Italia contro la Moldova, ecco la promessa di Manuel Lazzari intervistato da RaiSport: "La nazionale per un giocatore è il massimo, mi è mancata tanto. Essere qui e aver giocato dall’inizio questa sera è stato qualcosa di magnifico. Ci siamo divertiti tutti, è stata una serata bellissima. Ho ritrovato un Italia cresciuta. Tra i giocatori c’è grande alchimia, le prestazioni arrivano da sole. Dobbiamo andare avanti così. Se faccio fatica in una difesa a quattro? Tanta gente dice così, sono tanti anni che gioco in una difesa a cinque. Quando vengo chiamato a giocare a quattro, faccio il massimo e credo che anche questa ho dato il mio contributo. Devo far bene con la Lazio per conquistarmi la nazionale".