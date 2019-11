Torna l'appuntamento con le ''Le 5 cose che non sai di...'', la nuova rubrica di Calciomercato.com. Sotto la lente d'ingrandimento finisce oggi Kevin Agudelo, talento che il Genoa ha strappato all'Atletico Huila, a segno all'esordio in Serie A con il Brescia. Scopri le 5 cose che non sai di Kevin Agudelo nel nostro approfondimento video!