Ottavo appuntamento con le ''Le 5 cose che non sai di...'', nuova rubrica di Calciomercato.com. Sotto la lente di ingrandimento oggi finisce Angel Correa, attaccante nel mirino del Milan. Argentino, classe 1995, Correa si è messo in mostra agli ordini di Simeone all'Atletico Madrid e ha stregato Boban e Maldini, convincendoli a imbastire un'operazione da circa 50 milioni di euro per regalarlo a Giampaolo e farne la spalla di Piatek.