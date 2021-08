Torna l'appuntamento con le "", rubrica di calciomercato.com. Sotto la lente d'ingrandimento finisce oggi, nuovo centrocampista della Lazio, proveniente dal Bordeaux. Scoprite con noi cinque curiosità su di lui nella nostra gallery!Nato a Zagabria nel novembre 1996, inizia a giocare nelle giovanili del Dubrava e del NK Zagabria. Da giovanissimo assiste, insieme al padre, a una sfida tra l'Hajduk Spalato e il Debrecen, rimanendone affascinato. Si pone come obiettivo quello di giocare per l'Hajduk, con cui esordisce nel 2015-2016. Dopo tre anni in Croazia (in cui segna 9 gol in 60 presenze), nel 2018 si trasferisce al Bordeaux, con cui ha collezionato 72 gettoni e 7 reti.