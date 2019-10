Torna l'appuntamento con le ''Le 5 cose che non sai di...'', la nuova rubrica di Calciomercato.com. Oggi andiamo a scovare aneddoti su Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, grande protagonista in questo avvio di stagione. Dagli esordi al Bari alla passione per danza e musica, scopri 5 curiosità sul centrocampista che sta conquistando tutti.