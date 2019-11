Torna l'appuntamento con le ''Le 5 cose che non sai di...'', la nuova rubrica di Calciomercato.com. Sotto la lente d'ingrandimento finisce oggi Tahith Chong, talento classe '99 del Manchester United che piace alla Juve, ma che in passato poteva finire all'Inter. Scopri 5 cose che non sai di Chong nel nostro approfondimento video!