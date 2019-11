Torna l'appuntamento con le ''Le 5 cose che non sai di...'', la nuova rubrica di Calciomercato.com. Sotto la lente d'ingrandimento finisce oggi Daniel Maldini, il trequartista del Milan, figlio di Paolo, leggenda rossonera, oggi direttore tecnico del club di via Aldo Rossi. Scopri 5 cose che non sai di Daniel Maldini nel nostro approfondimento video!