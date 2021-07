Torna l'appuntamento con le "Le 5 cose che non sai di...", rubrica di calciomercato.com. Sotto la lente d'ingrandimento finisce oggi, terzino del Psv e obiettivo dell'Inter come sostituto di Hakimi. Scoprite con noi cinque curiosità su di lui nella nostra gallery!Nato a Rotterdam il 18 aprile 1996, ha iniziato a giocare nello Smitshoek U19. Nel 2013 passa al Barendrecht U19, mentre l'anno successivo approda allo Sparta Rotterdam U21, dove colleziona 14 presenze in due anni. Nel 2017 esordisce in prima squadra, prima del trasferimento all’Heerenveen per 750 mila euro. Nel 2018 il PSV lo acquista per 5,5 milioni di euro.