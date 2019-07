Settimo ​appuntamento con le ''Le 5 cose che non sai di...'', nuova rubrica di Calciomercato.com. Sotto la lente di ingrandimento oggi finisce Elif Elmas, centrocampista vicino a vestire la maglia del Napoli. Classe '99, macedone di origine turca, Elmas si è messo in mostra al Fenerbahce a tal punto da convincere il ds Giuntoli a investire circa 15-16 milioni di euro per battere la folta e agguerrita concorrenza e regalarlo a Carlo Ancelotti per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione.