Torna l'appuntamento con le "", rubrica di Calciomercato.com. Sotto la lente d'ingrandimento finisce oggi, giovane centrocampista della Juve. Dopo l'esordio in coppa Italia con la Spal, il classe 2001 potrebbe trovare spazio domani contro il Crotone. Scoprite con noi cinque curiosità su di lui nella nostra gallery!Nicolò Fagioli è un centrocampista. Parlando di se stesso, dice: "Ho giocato da esterno, da seconda punta, da trequartista, da mezzala e da play. In futuro mi vedo davanti alla difesa, dove mi trovo bene e riesco a esprimermi meglio toccando tanti palloni". Pirlo, invece, ha spiegato: "Può fare il regista, come me è cresciuto da trequartista ma è più portato alla costruzione del gioco, non solo come caratteristiche ma anche fisicamente. Non è mezzala né trequartista, ha buona visione di gioco e tecnica".