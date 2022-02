Torna l'appuntamento con le "Le 5 cose che non sai di...", rubrica di Calciomercato.com. Sotto la lente d'ingrandimento finisce oggi su Jovane Cabral, il nuovo attaccante della Lazio, preso (anche) per sostituire numericamente Muriqi e arrivato dallo Sporting in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Sarri preferiva profili più esperti, Lotito alla fine ha puntato comunque su Cabral.





Scoprite con noi cinque curiosità su Jovane Cabral nella nostra gallery!