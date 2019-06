Secondo appuntamento con "Le 5 cose che non sai di...', nuova rubrica di Calciomercato.com. Sotto la lente d'ingrandimento di ​Ozan Kabak, difensore centrale classe 2000, considerato insieme a Demiral del Sassuolo (e prossimo centrale della Juventus) il futuro del calcio turco. Inserito dalla Uefa nella top 10 dei giocatori da seguire dell'Europeo under 17 del 2017, lanciato da Terim al Galatasaray, lo scorso gennaio è diventato l'acquisto più costoso della storia dello Stoccarda, che l'ha pagato 11 milioni di euro. La sua clausola è di 15 milioni di euro, una cifra appetibile per il Milan, in corsa con il Bayern Monaco.