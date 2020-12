Torna l'appuntamento con le "", rubrica di Calciomercato.com. Sotto la lente d'ingrandimento finisce oggi, attaccante classe 2004 del, in gol ieri contro l'Union Berlino (il più giovane di sempre in Bundesliga). Scoprite con noi cinque curiosità su di lui nella nostra gallery!Nato in Camerun, raggiunge il papà in Germania all'età di dieci anni. Gioca con il St. Pauli, nel 2016 passa al Borussia Dortmund. E nel vivaio giallonero i numeri sono da urlo: 150 gol con le giovanili, 12 anni gioca già nell'under 15, poi nell'under 17, con cui segna 90 gol in 56 partite!