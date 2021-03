Torna l'appuntamento con le "Le 5 cose che non sai di...", rubrica di Calciomercato.com. Sotto la lente d'ingrandimento finisce oggi, protagonista nel Porto che ha eliminato la Juve e obiettivo del Milan per giugno, complice il contratto in scadenza. Scoprite con noi cinque curiosità su di lui nella nostra gallery!Nato a João Pessoa, in Brasile, il 9 febbraio 1995, Otavio cresce nelle giovanili del Santa Cruz, prima di passare all'Internacional de Porto Alegre. Nel 2014 viene acquistato dal Porto per 7 milioni. Centrocampista duttile, ha un'ottima visione di gioco ma anche doti difensive che gli permettono di giocare tanto da mezzala quanto da trequartista.