Un calciomercato che ha già visto arrivare in casa Lazio tre difensori centrali come Mario Gila, Casale e Romagnoli e un rapporto ormai logoro con la piazza biancoceleste, spingono Francesco Acerbi sempre più lontano da Roma. Sono tante le squadre interessate al difensore centrale azzurro, soprattutto le big di Serie A con i betting analyst, riporta Agipronews, che vedono in testa la Juventus: un suo passaggio in bianconero vale 3 volte la posta su Sisal, leggermente avanti nei confronti di un ritorno al Milan, dopo un’esperienza non positiva nel 2012-13, offerto a 3,50. Più attardate invece l’Inter di Simone Inzaghi, che riabbraccerebbe volentieri il difensore già allenato alla Lazio, a 4,50 stessa quota del Napoli, un’altra formazione a caccia di difensori centrali, uno dei ruoli più richiesti nella sessione estiva di mercato.