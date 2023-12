Se sei un difensore centrale e hai come allenatore un certo Alessandro Nesta, parti da una buona base. Se poi agli insegnamenti di un maestro della retroguardia come l'ex Milan e Lazio aggiungi delle qualità personali, allora arrivi ad avere un progetto di ottimo difensore. Alessandro Marcandalli rappresenta questa combinazione magica. Il classe 2002, cresciuto nella Giana Erminio prima di essere acquistato dal Genoa, sta giocando infatti in prestito alla Reggiana di Nesta appunto, la prima esperienza in Serie B dopo quella col Pontedera in C, e si sta mettendo in mostra come uno dei migliori talenti del campionato. Per la gioia del suo allenatore e anche del Genoa, che sta già valutando il suo futuro.



CHI VIENE E CHI VA - L'idea, infatti, è di puntare con convinzione su Marcandalli per il futuro del Grifone. Tenendo conto del grande interesse che c'è per Radu Dragusin, seguito dal Milan e da altre big in Italia e, soprattutto, all'estero, i dirigenti rossoblù non vogliono farsi trovare impreparati e cominciano a ragionare sulla possibile staffetta al centro della difesa. Convinti della bravura del difensore, convocato nella Nazionale Under 20 per le partite di novembre, e della crescita che potrà avere da qui ai prossimi mesi con Nesta che lo segue quotidianamente. Pronti a ritrovarsi, a giugno, un difensore pronto a compiere un altro salto nella sua carriera.