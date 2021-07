Quello trae la Juventus è un matrimonio sfiorato più volte, ma alla fine il giocatore non si è mai presentato all'altare. Sono stati diversi i tentativi che i bianconeri hanno fatto negli anni come ha raccontato anche Fabio Paratici. Il momento in cui ci si è avvicinata di più è stata nel 2016, dopo che i due club avevano risolto al comproprietà in favore del Sassuolo ma la Juve aveva provato un nuovo assalto.