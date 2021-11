Jesse Lingard potrebbe lasciare il Manchester United per approdare di probabilmente di nuovo al West Ham. L'indiscrezione arriva dal Sun, che riporta anche le cifre per il potenziale trasferimento, sui 10 milioni di sterline. Infatti, il calciatore inglese è in scadenza a giugno e quindi molto probabilmente sarà ceduto a gennaio, per non perderlo a parametro zero. Oltre al West Ham altri quattro club della Premier sono interessati al calciatore e sono: Tottenham, Everton, Aston Villa e Newcastle.