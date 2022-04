Sorrisi, primi festeggiamenti: la stagione 2021-22 si avvia alla conclusione e nei top campionati europei c’è chi comincia ad alzare trofei. Sabato è toccato a Psg e Bayern Monaco, già campioni in patria rispettivamente con quattro e tre giornate d’anticipo. La gemma di Leo Messi al Parco dei Principi ha regalato ai parigini la certezza matematica della Ligue 1 (Psg a quota 78, ora a +16 sul Marsiglia), dopo l’1-1 contro il Lens. I bavaresi hanno vinto la Bundesliga grazie al successo per 3-1 nello scontro diretto contro il Borussia Dortmund, ritrovandosi così a +12 proprio sui gialloneri secondi in classifica a tre gare dalla fine. Numeri monstre, ma in passato? Alcune squadre, restando nei top 5 campionati europei, hanno fatto di meglio.