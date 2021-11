Il Barcellona è molto interessato a Raheem Sterling e non lo nasconde. Il club blaugrana, secondo quanto riportato da Sport, aveva già un accordo per il suo arrivo nella scorsa estate, ma il mancato arrivo di Kane e Cristiano Ronaldo ha fatto saltare la trattativa. Xavi ha dato il suo benestare per riprovarci a gennaio, ma i catalani hanno posto la condizione al Manchester City del trasferimento in prestito con diritto di riscatto a oltre i 50 milioni di euro e non l'obbligo. La soluzione permetterebbe al club spagnolo di valutare l'esterno inglese per sei mesi e al City di togliersi un problema dallo spogliatoio di Guardiola.