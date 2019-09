Il portiere con la percentuale più alta di parate in Europa, con un futuro tutto da decidere. Gigio Donnarumma da sempre fa rima con il Milan, ma il suo contratto scade nel 2021 e al momento non c'è ancora una trattativa per rinnovarlo. In estate al Paris Saint-Germain ha provato a portarlo in Francia, offrendo Areola più soldi, il Milan ha respinto indietro l'offerta, non ritenendola congrua con il valore del giocatore, ma occhio a quello che può succedere in futuro, perché l'arrivo di Keylor Navas non chiude la porta a un ritorno di fiamma di Leonardo. Boban e Maldini incontreranno Raiola, faranno la loro offerta, l'idea è quella di continuare con Donnarumma ma non sarà una trattativa semplice.