Una sorta di 32esimo di finale di Champions League, da vincere a tutti i costi, ma con l'incognitache può 'confermare o ribaltare' le possibilità di qualificazione. E Stefanosta sciogliendo gli ultimi dubbi, in vista della sfida contro l', della sua creatura, che sono 3:Per la sfida contro l'Atletico è in pole position, l'uomo che ha tenuto vive le speranze credendoci più di tutti nel gol che ha portato al pareggio casalingo contro il, concostretto a inseguire nelle gerarchie. Il francese ha disputato una buona partita anche al Franchi, ed è pronto a tenersi stretto il posto da titolare.Sandroquasi certo di una maglia, il ballottaggio nella testa diè tra, con l'ivoriano avanti rispetto all'algerino, per la sua fisicità. L'exè stato protagonista negativo all'andata, con quel rosso arrivato nel primo tempo, e proverà a rifarsi al fianco del numero 8, intoccabile in questo momento.- Rafaè in dubbio, tanto che oggi ha prima lavorato in palestra per poi raggiungere il resto del gruppo in un secondo momento. Il portoghese, comunque, è più un sì che un no: difficile fare a meno del '99 in questo momento. L'alternativa può essere quella di spostare Brahim Diaz sulla fascia connel ruolo di trequartista dietro a Giroud. Tre dubbi per Pioli. Ma che in fondo hanno una gerarchia.