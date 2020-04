L'Inter non chiude alla possibilità di trattare Lautaro con il Barcellona inserendo contropartite tecniche, ma non fa sconti ai blaugrana. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“La febbre a 90 colpisce tutti. I tifosi dell’Arsenal, come nel film. E magari pure quelli di Barcellona e Inter, che mentre sui social si beccano ricordando la semifinale Champions League di 10 anni fa, ogni tanto un pensiero lo rivolgono anche a Lautaro Martinez. Chiodo fisso del Barça, pedina cruciale del futuro prossimo dell’Inter. La febbre, allora, è nell’annuncio forte e chiaro: non c’è trucco, neppure inganno. Ma soprattutto, non c’è sconto. C’è una cifra cash sotto la quale il club nerazzurro non ha intenzione di scendere, per sedersi a trattare: 90 milioni di euro. Se quella è la base, poi si può decidere di affrontare anche il discorso delle contropartite tecniche da inserire nell’affare”.