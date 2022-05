La FIGC ha stabilito le prossime date del calciomercato estivo ed invernale. Il Consiglio ha votato all'unanimità i termini di tesseramento per la prossima stagione agonistica,Non ci sono cambiamenti o slittamenti sul fronte indice di liquidità, nonostante la posizione nettamente contraria della Lega di Serie A.La norma sull’indice varrà sicuramente per il campionato che verrà ma a giugno, nel consiglio federale, ci sarà un’altra discussione, su questo viene accolta la richiesta della Lega di A, per una decisione definitiva sulle norme programmatiche che riguardano il prossimo triennio."Il sistema è unito. Dobbiamo riacquistare serenità. Capisco tutte le difficoltà, ma non si può dire vogliamo mettere sotto controllo tutti i costi e poi spendere come ci pare. Avrei potuto far approvare le norme programmatiche subito, ma ho auspicato una riflessione di carattere generale. Nessuna fuga in avanti, alcune norme sono indispensabili". Ma c'è un vero dialogo con la serie A?Ma quant'e alto il livello di rischio e per quante società? "Nessuno lo sa perché per i documenti la data della consegna quella del 31 maggio (ma fino al 22 giugno c'è tempo per depositare eventuali pre contratti, ndr). Fino a quel momento ci sono solo illazioni. Comunque in economia il limite è dell'1,5, con l'1,2 si parla di pre fallibilità". E l'ipotesi di una sorta di sciopero bianco con una mancata consegna dei documenti da parte dei club? "Noi esercitiamo in questo caso una funzione pubblicistica. Un'operazione del genere fisserebbe un punto di non ritorno. Un conto è pensarlo, uno è dirlo, un'altra farlo".