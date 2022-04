da una partementre dall’altraLa stagione dei “Toffees” è iniziata sotto la guida di Rafa, l’ex allenatore del Liverpool visti i suoi trascorsi nell’altra parte della città non è stato accolto nel miglior modo dai tifosi, lo spagnolo ha raccolto 19 punti in altrettante giornate e dopo la sconfitta contro il Norwich è stato sollevato dall’incarico. La panchina è stata affidata ad una leggenda del calcio inglese, Frank Lampard, che sta riuscendo a fare peggio del suo predecessore. Il centrocampista ex Chelsea ha collezionato solo 6 punti in 9 giornate e si trova a soli 3 punti dalla zona retrocessione.Gli ultimi due della lista sono stati acquistati nel mercato invernale per invertire la rotta del club inglese, Dele Alli sta vivendo uno dei suoi peggiori momenti calcistici e sono molto lontani i ricordi di quel ragazzo che incantava il Tottenham Hotspur Stadium.l’ex Napoli era giunto in Inghilterra per volere di Carlo Ancelotti ma in questa stagione sembra aver perso la grinta e la forza che lo avevano contraddistinto nella sua esperienza in Italia. La dirigenza dell’Everton sembrerebbe pronta a scaricarlo già in estate, forse ad un club italiano come la Lazio nel quale ritroverebbe l’allenatore che l’ha fatto diventare grande, Maurizio Sarri.uno dei pilastri del “nuovo” Everton sarà il classe 2001 Anthony Gordon. Il giovane inglese sta diventando un punto fermo nella formazione titolare di Lampard, gioca come ala sinistra ed ha già segnato tre reti in Premier League. Ad arricchire il suo curriculum c’è anche la convocazione con la nazionale U21 inglese. Ciò che salta subito all’occhio guardando la classifica è il numero di gol segnati dall’Everton, la squadra allenata da Lampard ha segnato “solo” 30 gol ed è il terzo peggior attacco in campionato. L’anno scorso il miglior marcatore della squadra è stato Calvert-Lewin, l’inglese è stato infortunato per gran parte della stagione e nelle poche partite che ha giocato non è riuscito a incidere.Lampard se vuole salvare il club dovrà puntare sulla valorizzazione del terminale offensivo, ritrovare i gol potrebbe ridare fiducia ai giocatori dell’Everton.La prossima partita contro il Burnley potrebbe essere già decisiva, una sconfitta contro un’avversaria diretta potrebbe far scivolare l’Everton in zona retrocessione.Il calendario non è dei migliori per i Toffees che dovranno sfidare il Manchester United, il Leicester, il Chelsea ma dovranno disputare anche il derby contro il Liverpool che non vede l’ora di mandare in Serie B i rivali.Frank Lampard si dovrà preparare per le prossime dieci partite, tutti i match saranno come finali e non si potranno fare passi falsi.