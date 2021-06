La prima volta.che mai prima dell’edizione del 2021 ha giocato una fase finale dell’Europeo,che dopo aver guidato prima l’Under 21, poi essere stato vice o guida ad interim della nazionale maggiore, gioca il primo grande torneo da protagonista. La Finlandia entra in punta di piedi con la voglia di sorprendere. Il suo 4-4-2 poco spettacolare e molto pragmatico può essere molto fastidioso per Danimarca, Belgio e Russia, contro le quali si giocherà l’accesso agli ottavi.: Lukas Hradecky (Leverkusen), Jesse Joronen (Brescia), Anssi Jaakkola (Bristol Rovers): Paulus Arajuuri (Pafos), Leo Vaisanen (Elfsborg), Sauli Vaisanen (Chievo), Daniel O’Shaugnessy (HJK Helsinki), Robert Ivanov (Warta Poznan), Jere Uronen (Genk), Nikolai Alho (MTK Budapest), Jukka Raitala (Minnesota United), Joona Toivio (Hacken), Robin Lod (Minnesota United), Pyry Soiri (Esbjerg fB): Joni Kauko (Esbjerg), Onni Valakari (Pafos), Rasmus Schuller (Djurgarden), Thomas Lam (Zwolle), Tim Sparv (Larissa), Fredrik Jensen (Augsburg), Robert Taylor (Brann), Glen Kamara (Rangers): Lassi Lappalainen (Montreal), Teemu Pukki (Norwich), Joel Pohjanpalo (Bayer Leverkusen), Marcus Forss (Brentford)La Finlandia si è qualificata direttamente a Euro 2020 chiudendo al secondo posto il girone J, vinto dall’Italia. Ha totalizzato 18 punti, con 6 vittorie, 4 sconfitte e nessun pareggio. I ko sono arrivati contro gli Azzurri, due volte, Grecia e Bosnia.12 giugno, ore 18:16 giugno, ore 15:21 giugno, ore 21Ormai sono un paio di decenni che in Finlandia non si vede uno del talento di Jari Litmanen, ma con Teemu Pukki la nazionale del nord cade comunque in piedi. Il 31enne di Kotka, di passaggio al Siviglia e allo Schalke, ha trovato la sua dimensione in Inghilterra, nel piccolo Norwich, del quale è diventato un idolo indiscusso. Nell’ultima stagione in maglia Canaries. Nel girone di qualificazione ha segnato 10 dei 16 gol della Suomi (in 10 partite), gli stessi di Mitrovic, due in meno di Kane, top scorer delle qualificazioni con 12 reti. In totale sono 30 (18 di questi da quando veste la maglia del Norwich) i gol con la nazionale, due in meno di Litmanen. Oltre a Pukki, gli avversari devono stare attenti al 21enne attaccante Marcus Forss, protagonista della storica promozione del Brentford in Premier League.