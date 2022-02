Oltre a Inter e Juventus, le squadre italiane ancora in corsa in Europa, Napoli, Lazio e Atalanta in Europa League più la Roma in Conference LeagueJosip Ilicic rimarrà fuori per la doppia sfida di Europa League contro l'Olympiacos, in programma a febbraio (andata il 17 febbraio a Bergamo, ritorno sette giorni più tardi a Bergamo). Una decisione, concordata tra club e giocatore, presa per poter dare la possibilità allo sloveno di tornare al meglio della condizione. Un'esclusione quasi scontata, soprattutto per il numero a disposizione della società: con 7 giocatori cresciuti localmente (4 nel vivaio nerazzurro e 3 in quelli italiani), l'Atalanta è stata costretta a presentare una lista di massimo 24 giocatori anziché di 25, come da regolamento.- Nessuna sorpresa per i biancocelesti, che affronteranno il Porto (l'andata si giocherà il 17 febbraio in Portogallo, il ritorno il 24 a Roma. Fuori dalla lista Escalante e Muriqi (andati in prestito all'Alaves e al Maiorca), dentro i nuovi arrivati Kamenovic e Cabral più André Anderson, rimasto fuori nella prima parte di stagione. Raul Moro è stato sposato nella lista B.- Axel Tuanzebe non è stato inserito nella lista che il Napoli ha presentato ieri all'Uefa in vista della doppia sfida di Europa League con il Barcellona, valida per i sedicesimi, in programma tra il 17 (al Camp Nou) e il 24 febbraio (al Maradona): fuori Manolas, ceduto all'Olympiacos a gennaio, è stato inserito Ghoulam, a sua volta escluso dall'elenco della fase a gruppi. Out anche Ounas, frenato da complicanze cardiache​.Nessuna sorpresa per la Roma, impegnata in Conference League. La La squadra di Mourinho riprenderà a giocare a marzo gli ottavi di Conference League perché, avendo vinto il girone, non dovrà passare dal turno intermedio di febbraio. Dentro Sergio Oliveira, Maitland-Niles e il giovane Felix, fuori Mayoral, Reynolds e Villar. Confermato Spinazzola.