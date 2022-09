L’emergenza deve renderci creativi. Tolti gli indisponibili e gli expat, chi è che sta facendo meglio in Serie A fra i convocati di Mancini? Chi peggio? Diamo un’occhiata alle medie degli Azzurri in campionato. È un esercizio utile per testare lo stato di salute effettivo della Nazionale attraverso i voti degli inviati di calciomercato.com alle prime sette giornate. Un punto di vista ‘laterale’ su Italia-Inghilterra. Prego, dunque, date un’occhiata a questa gallery che contiene una top 5 e una flop 5 piuttosto insolite.