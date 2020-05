E' stato uno degli acquisti dell'estate 2019, non sarà una delle cessioni del 2020. Aaron Ramsey ha vissuto la prima stagione in bianconero sulle montagne russe, complice qualche infortunio di troppo (non una novità per la sua carriera) e una collocazione tattica non sempre precisa, ciò nonostante la Juve non ha cambiato idea su di lui. Dodici mesi fa l'ha cercato, corteggiato, voluto fortemente, strappato alla concorrenza, non ha intenzione di scaricarlo dopo solo un anno. Nonostante sia un profilo ricercato in Premier League, il gallese resterà a Torino anche la prossima stagione.



SCELTA - In queste settimane due club hanno chiesto informazioni per Ramsey, il Manchester United, per il quale il suo cartellino è gradito come contropartita per Pogba, e l'Everton, due opzioni che la Juve e il diretto interessato hanno deciso di non prendere in considerazione. Lo stesso centrocampista, a segno 4 volte in 24 partite stagionali, non sente il richiamo della Premier, non ha nostalgia dell'Inghilterra. Ha scelto l'Italia, ha scelto la Serie A e un club glorioso come la Juventus per lasciare il segno. Non vuole partire e la Juve non l'ha messo sulla lista dei cedibili: avanti insieme, dunque, anche nel 2020-21.