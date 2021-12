Sarà Inter-Liverpool l'ottavo di finale di Champions League. Una sfida affascinante, tra due delle squadre migliori in Europa, uno scontro tra titani tra Momo Salah e Lautaro Martinez, gli uomini copertina delle due squadre. Il Toroai quali ha deciso di unirsi firmando il rinnovo del contratto fino al 2026 con ritocco dell'ingaggio a 6 milioni di euro. Dopo l'addio di Lukaku Marotta ha deciso di affidare all'argentino le chiavi dell'attacco, ottenendo le risposte che voleva.un bottino che poteva essere maggiore se avesse realizzato i due rigori contro Milan e Cagliari.L'Inter è contenta di Lautaro e se lo tiene stretto. Perché là fuori sono molti i club che lo desiderano. Per Klopp la punta di Bahia Blanca è "", un ulteriore attestato di stima - arrivato ieri dopo il sorteggio - che però non apre a scenari di mercato. L'Inter ha fatto capire che con il Liverpool ci sarà solo una sana sfida europea, non ci sono margini per pensare ad altro.