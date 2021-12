Ad appena 5 mesi dall'addio al club nerazzurro, da fresco campione d'Italia, per provare a vincere la sua personale scommessa di imporsi da protagonista anche nel(con cui aveva già giocato dal 2011 al 2013) e in Premier League, il centravanti belgaParole di circa 3 settimane fa, che non rendono tuttavia meno pesante il loro contenuto: un attacco al sistema di gioco del tecnico tedesco, che non ne valorizzerebbe le caratteristiche, e soprattutto parole di amore per l'Inter e i suoi tifosi. Abbandonati anche per andare a percepire un ingaggio superiore rispetto a quello elargito dai nerazzurri, circa 12 milioni di euro netti a stagione.per indossare nuovamente la casacca nerazzurra e di essere disposto a farlo non a fine carriera, ma ancora nel pieno del suo potenziale:per riproporsi. Quello stesso Ausilio che, in una recente intervista, aveva risposto in una maniera che, alla luce delle frasi di Lukaku, non chiudeva affatto all'ipotesi del ritorno del figliol prodigo: "". Fornendo qualche indizio sulla fattibilità di un'operazione che - è bene precisarlo - ad oggi presenta più difficoltà che altro., in un periodo storico in cui la potenza economica della famiglia Zhang appariva ben diversa rispetto a quella attuale e le ambizioni di grandeur correvano di pari passo con investimenti che avrebbero portato in nerazzurro altri pezzi da 90 come Antonio Conte e Achraf Hakimi. Protagonisti dell'ultima trionfale cavalcata verso il 19esimo scudetto e, guarda caso, tutti quanti lasciati andare per esigenze di bilancio e come conseguenza della politica di ridimensionamento dei costi imposti da Suning e dalle politiche dettate dal governo cinese. Nello specifico, Lukakusottoscritto coi Blues, con scadenza nel 2026. Un impegno economico esorbitante sostenuto dal club di Roman Abramovich, convinto di aver consegnato a Tuchel una macchina da gol capace di alzare ulteriormente il tasso qualitativo di una squadra che solo nel maggio scorso si laureava campione d'Europa battendo il Manchester City di Guardiola nella finale di Champions League.(due dei quali nelle ultime due partite, ma era a secco da settembre)contro lo Zenit, ininfluenti per evitare il secondo posto nel girone alle spalle della Juve. In vista della seconda parte di stagione,sostenuto soltanto pochi mesi fa.L'Inter, che ha saputo rimpiazzare a dovere il suo ex numero 9 con un calciatore di grande affidabilità ed esperienza ma certamente non futuribile come Dzeko, non prende ufficiosamente e ufficialmente posizione, ma in fondo Ausilio ha dettato la strada. Cessione a titolo temporaneo e una drastica riduzione dell'ingaggio: solo così il Lukaku-bis sarebbe realizzabile.