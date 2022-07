Il mercato è iniziato ufficialmente, e le prime pagine dei quotidiani sportivi sono dedicate ai principali affari di queste settimane.



Il Corriere dello Sport apre con una doppia sfida di mercato: "Berardi e Zaniolo, duello Milan-Juve". A centro pagina l'iniziativa di Mihajlovic: "Dribbla il no dei medici per dare la carica al Bologna nel giorno del raduno a Casteldebole".



Per La Gazzetta dello Sport sarà: "Il derby della Joya. E' sempre Milan-Inter, e Dybala scalpita...". Spazio anche al mercato della Juve: "Di Maria, tutto fatto. Nell'altra colonna il rinnovo di Maldini: "Premio Champions. E niente più casi Rangnick".

"Juve all'attacco oltre Vlahovic" è il titolo della prima di Tuttosport: "Mancano due punte, i preferiti sono Zaniolo e Arnautovic". Taglio alto dedicato al Torino e alla separazione con Belotti: "Che triste addio, Vagnati prova a fare un Toro".