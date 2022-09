Tanta Champions nelle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi. Da una parte l’analisi delle gare di Milan e Juve, dall’altra la presentazione dei debutti in Europa di Inter e Napoli che giocheranno stasera.



La Gazzetta dello Sport apre col ko della Juventus: “Peccato Signora” è il titolo in prima pagina. Di spalla anche il pareggio del Milan: “Sinfonia a metà”, e in taglio basso la presentazione delle gare di Inter e Napoli.



Anche l’apertura del Corriere dello Sport è dedicata alla vittoria del Psg: “MacuMbappé” è il titolo a sei colonne. In taglio alto un commento sull’esonero di Mihajlovic: “Via Sinisa, così non si fa”.



Sulla prima di Tuttosport c’è la foto dell’ultimo arrivato Leandro Paredes: “Coraggio, Juve!” è il titolo in copertina. “Il palo dei rimpianti” per il Milan e spazio anche al giocatore del momento in casa Torino: “FantaVlasic e il patto con Juric”.