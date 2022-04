La domenica di Pasqua non porta in dote partite di campionato, ma offre spunti di riflessione sulle gare del sabato e dà modo di respirare prima di chiudere il turno a Pasquetta e poi concentrarsi sulle semifinali di ritorno di Coppa Italia. La Juventus è sotto accusa per il pari contro il Bologna, va meglio al Torino che è stato raggiunto solo nel finale all'Olimpico dalla Lazio.



Domani Napoli-Roma assume una valenza importante per le corse scudetto ed Europa, martedì c'è il derby di Coppa tra Milan e Inter.